Sensi kaina (SENSI)

1 SENSI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00563511
+12.30%1D
Sensi (SENSI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:04:43(UTC+8)

Sensi (SENSI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00501372
24 val. žemiausia
$ 0.00570558
24 val. aukščiausia

$ 0.00501372
$ 0.00570558
$ 0.223058
$ 0
+0.13%

+12.39%

+34.31%

+34.31%

Sensi (SENSI) realiojo laiko kaina yra $0.00563511. Per pastarąsias 24 valandas SENSI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00501372 iki aukščiausios $ 0.00570558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SENSI kaina yra $ 0.223058, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SENSI per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +12.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sensi (SENSI) rinkos informacija

$ 1.35M
--
$ 1.38M
239.65M
244,734,869.0
Dabartinė Sensi rinkos kapitalizacija yra $ 1.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SENSI apyvartoje yra 239.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 244734869.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.38M

Sensi (SENSI) kainos istorija USD

Šiandienos Sensi kainos pokytis į USD: $ +0.0006214.
Sensi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006884346.
Sensi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010467853.
Sensi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000194935671687705.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006214+12.39%
30 dienų$ -0.0006884346-12.21%
60 dienų$ +0.0010467853+18.58%
90 dienų$ +0.000194935671687705+3.58%

Kas yra Sensi (SENSI)

DeFi Investing Simplified. A next generation deflationary DeFi token, supporting a new Smart Yield technology platform, Utility NFT's and more.

Sensi (SENSI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Sensi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sensi (SENSI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sensi (SENSI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sensi prognozes.

Peržiūrėkite Sensi kainos prognozę dabar!

SENSI į vietos valiutas

Sensi (SENSI) Tokenomika

Supratimas apie Sensi (SENSI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENSIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sensi (SENSI)

Kiek Sensi(SENSI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SENSI kaina USD valiuta yra 0.00563511USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SENSI į USD kaina?
Dabartinė SENSI kaina USD valiuta yra $ 0.00563511. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sensi rinkos kapitalizacija?
SENSI rinkos kapitalizacija yra $ 1.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SENSI apyvartoje?
SENSI apyvartoje yra 239.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SENSI kaina?
SENSI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.223058USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SENSI kaina?
SENSI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SENSI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SENSI yra --USD.
Ar SENSI kaina šiais metais kils?
SENSI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SENSI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sensi (SENSI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.