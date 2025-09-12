Daugiau apie SELEN

Selen Ai logotipas

Selen Ai kaina (SELEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 SELEN į USD – tiesioginė kaina:

+1.50%1D
Selen Ai (SELEN) kainos grafikas realiu laiku
Selen Ai (SELEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+1.56%

+6.65%

+6.65%

Selen Ai (SELEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SELEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SELEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SELEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.65%.

Selen Ai (SELEN) rinkos informacija

$ 9.64K
$ 9.64K$ 9.64K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

974.72M
974.72M 974.72M

999,245,988.801918
999,245,988.801918 999,245,988.801918

Dabartinė Selen Ai rinkos kapitalizacija yra $ 9.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SELEN apyvartoje yra 974.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 999245988.801918. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.88K

Selen Ai (SELEN) kainos istorija USD

Šiandienos Selen Ai kainos pokytis į USD: $ 0.
Selen Ai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Selen Ai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Selen Ai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.56%
30 dienų$ 0+9.76%
60 dienų$ 0-3.07%
90 dienų$ 0--

Kas yra Selen Ai (SELEN)

Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.

Selen Ai (SELEN) išteklius

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Selen Ai (SELEN)

Kiek Selen Ai(SELEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SELEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SELEN į USD kaina?
Dabartinė SELEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Selen Ai rinkos kapitalizacija?
SELEN rinkos kapitalizacija yra $ 9.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SELEN apyvartoje?
SELEN apyvartoje yra 974.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SELEN kaina?
SELEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SELEN kaina?
SELEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SELEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SELEN yra --USD.
Ar SELEN kaina šiais metais kils?
SELEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SELEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
