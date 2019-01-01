SEAMANIA (SEAMANIA) Tokenomika
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution.
Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world.
With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction.
🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
SEAMANIA (SEAMANIA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SEAMANIA (SEAMANIA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SEAMANIA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SEAMANIA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SEAMANIA tokenomiką, galite peržiūrėti SEAMANIA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.