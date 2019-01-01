Seal Dog (SOG) Tokenomika

Seal Dog (SOG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSeal Dog (SOG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Seal Dog (SOG) Informacija

Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.

https://www.sealdogsui.com/

Seal Dog (SOG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Seal Dog (SOG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

$ 15.65K
$ 8.45B
$ 8.45B
$ 15.65K
$ 0.00109646
$ 0
$ 0
Seal Dog (SOG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Seal Dog (SOG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SOG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SOG tokenomiką, galite peržiūrėti SOG tokeno kainą realiuoju laiku!

SOG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SOG? Mūsų SOG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

