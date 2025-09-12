Daugiau apie SCUBA

Scuba Dog logotipas

Scuba Dog kaina (SCUBA)

Neįtraukta į sąrašą

1 SCUBA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
USD
Scuba Dog (SCUBA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:07:34(UTC+8)

Scuba Dog (SCUBA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368878
$ 0.00368878$ 0.00368878

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.71%

+7.38%

+7.38%

Scuba Dog (SCUBA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SCUBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCUBA kaina yra $ 0.00368878, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCUBA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scuba Dog (SCUBA) rinkos informacija

$ 73.88K
$ 73.88K$ 73.88K

--
----

$ 73.88K
$ 73.88K$ 73.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Scuba Dog rinkos kapitalizacija yra $ 73.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCUBA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.88K

Scuba Dog (SCUBA) kainos istorija USD

Šiandienos Scuba Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
Scuba Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Scuba Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Scuba Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.71%
30 dienų$ 0-12.97%
60 dienų$ 0-8.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Scuba Dog (SCUBA)

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Scuba Dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scuba Dog (SCUBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scuba Dog (SCUBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scuba Dog prognozes.

Peržiūrėkite Scuba Dog kainos prognozę dabar!

SCUBA į vietos valiutas

Scuba Dog (SCUBA) Tokenomika

Supratimas apie Scuba Dog (SCUBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCUBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scuba Dog (SCUBA)

Kiek Scuba Dog(SCUBA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCUBA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCUBA į USD kaina?
Dabartinė SCUBA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scuba Dog rinkos kapitalizacija?
SCUBA rinkos kapitalizacija yra $ 73.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCUBA apyvartoje?
SCUBA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCUBA kaina?
SCUBA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00368878USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCUBA kaina?
SCUBA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SCUBA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCUBA yra --USD.
Ar SCUBA kaina šiais metais kils?
SCUBA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCUBA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:07:34(UTC+8)

