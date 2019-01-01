Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika
This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme.
Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika ir kainų analizė
Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Screaming Hyrax ($MAMA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $MAMA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $MAMA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $MAMA tokenomiką, galite peržiūrėti $MAMA tokeno kainą realiuoju laiku!
$MAMA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $MAMA? Mūsų $MAMA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
