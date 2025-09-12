Daugiau apie SCINET

$0.00233175
SciNet (SCINET) kainos grafikas realiu laiku
SciNet (SCINET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.193518
$ 0.00110197
--

--

-2.30%

-2.30%

SciNet (SCINET) realiojo laiko kaina yra $0.00233175. Per pastarąsias 24 valandas SCINET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCINET kaina yra $ 0.193518, o žemiausia – $ 0.00110197.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCINET per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -2.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SciNet (SCINET) rinkos informacija

$ 23.32K
--
$ 23.32K
10.00M
10,000,000.0
Dabartinė SciNet rinkos kapitalizacija yra $ 23.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCINET apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.32K

SciNet (SCINET) kainos istorija USD

Šiandienos SciNet kainos pokytis į USD: $ 0.
SciNet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001110435.
SciNet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008314195.
SciNet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0001110435+4.76%
60 dienų$ +0.0008314195+35.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra SciNet (SCINET)

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

SciNet (SCINET) išteklius

Oficiali svetainė

SciNet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SciNet (SCINET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SciNet (SCINET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SciNet prognozes.

Peržiūrėkite SciNet kainos prognozę dabar!

SCINET į vietos valiutas

SciNet (SCINET) Tokenomika

Supratimas apie SciNet (SCINET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCINETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SciNet (SCINET)

Kiek SciNet(SCINET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCINET kaina USD valiuta yra 0.00233175USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCINET į USD kaina?
Dabartinė SCINET kaina USD valiuta yra $ 0.00233175. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SciNet rinkos kapitalizacija?
SCINET rinkos kapitalizacija yra $ 23.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCINET apyvartoje?
SCINET apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCINET kaina?
SCINET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.193518USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCINET kaina?
SCINET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00110197USD.
Kokia yra SCINET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCINET yra --USD.
Ar SCINET kaina šiais metais kils?
SCINET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCINET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SciNet (SCINET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

