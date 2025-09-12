Daugiau apie SFX

SciFoSX kaina (SFX)

1 SFX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
SciFoSX (SFX) kainos grafikas realiu laiku
SciFoSX (SFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00471687
$ 0.00471687$ 0.00471687

$ 0.00000423
$ 0.00000423$ 0.00000423

--

--

+10.36%

+10.36%

SciFoSX (SFX) realiojo laiko kaina yra $0.00000644. Per pastarąsias 24 valandas SFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFX kaina yra $ 0.00471687, o žemiausia – $ 0.00000423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SciFoSX (SFX) rinkos informacija

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

--
----

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

997.56M
997.56M 997.56M

997,561,662.172089
997,561,662.172089 997,561,662.172089

Dabartinė SciFoSX rinkos kapitalizacija yra $ 6.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFX apyvartoje yra 997.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 997561662.172089. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.42K

SciFoSX (SFX) kainos istorija USD

Šiandienos SciFoSX kainos pokytis į USD: $ 0.
SciFoSX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000009662.
SciFoSX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000020913.
SciFoSX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002013397637686915.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000009662+15.00%
60 dienų$ +0.0000020913+32.47%
90 dienų$ +0.000002013397637686915+45.48%

Kas yra SciFoSX (SFX)

SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.

SciFoSX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SciFoSX (SFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SciFoSX (SFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SciFoSX prognozes.

Peržiūrėkite SciFoSX kainos prognozę dabar!

SciFoSX (SFX) Tokenomika

Supratimas apie SciFoSX (SFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SciFoSX (SFX)

Kiek SciFoSX(SFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFX kaina USD valiuta yra 0.00000644USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFX į USD kaina?
Dabartinė SFX kaina USD valiuta yra $ 0.00000644. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SciFoSX rinkos kapitalizacija?
SFX rinkos kapitalizacija yra $ 6.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFX apyvartoje?
SFX apyvartoje yra 997.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFX kaina?
SFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00471687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFX kaina?
SFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000423USD.
Kokia yra SFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFX yra --USD.
Ar SFX kaina šiais metais kils?
SFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
