In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.
Schnoz (SCHNOZ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Schnoz (SCHNOZ) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SCHNOZ tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SCHNOZ tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SCHNOZ tokenomiką, galite peržiūrėti SCHNOZ tokeno kainą realiuoju laiku!
