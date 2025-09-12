Daugiau apie ZOID

SCHIZOID logotipas

SCHIZOID kaina (ZOID)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZOID į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SCHIZOID (ZOID) kainos grafikas realiu laiku
SCHIZOID (ZOID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.44%

+1.44%

SCHIZOID (ZOID) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZOID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZOID kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZOID per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SCHIZOID (ZOID) rinkos informacija

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

--
----

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

997.59M
997.59M 997.59M

997,593,796.874452
997,593,796.874452 997,593,796.874452

Dabartinė SCHIZOID rinkos kapitalizacija yra $ 5.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZOID apyvartoje yra 997.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 997593796.874452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.73K

SCHIZOID (ZOID) kainos istorija USD

Šiandienos SCHIZOID kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHIZOID 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHIZOID 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SCHIZOID 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+26.05%
60 dienų$ 0+27.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SCHIZOID (ZOID) išteklius

Oficiali svetainė

SCHIZOID kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SCHIZOID (ZOID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SCHIZOID (ZOID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SCHIZOID prognozes.

Peržiūrėkite SCHIZOID kainos prognozę dabar!

ZOID į vietos valiutas

SCHIZOID (ZOID) Tokenomika

Supratimas apie SCHIZOID (ZOID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZOIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SCHIZOID (ZOID)

Kiek SCHIZOID(ZOID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZOID kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZOID į USD kaina?
Dabartinė ZOID kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SCHIZOID rinkos kapitalizacija?
ZOID rinkos kapitalizacija yra $ 5.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZOID apyvartoje?
ZOID apyvartoje yra 997.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZOID kaina?
ZOID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZOID kaina?
ZOID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZOID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZOID yra --USD.
Ar ZOID kaina šiais metais kils?
ZOID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZOID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.