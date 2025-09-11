Daugiau apie SFLR

Sceptre Staked FLR logotipas

Sceptre Staked FLR kaina (SFLR)

Neįtraukta į sąrašą

1 SFLR į USD – tiesioginė kaina:

$0.03462299
$0.03462299$0.03462299
-1.10%1D
mexc
USD
Sceptre Staked FLR (SFLR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:33:22(UTC+8)

Sceptre Staked FLR (SFLR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0345579
$ 0.0345579$ 0.0345579
24 val. žemiausia
$ 0.03528704
$ 0.03528704$ 0.03528704
24 val. aukščiausia

$ 0.0345579
$ 0.0345579$ 0.0345579

$ 0.03528704
$ 0.03528704$ 0.03528704

$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059

$ 0.0131328
$ 0.0131328$ 0.0131328

+0.15%

-1.08%

+7.48%

+7.48%

Sceptre Staked FLR (SFLR) realiojo laiko kaina yra $0.03463597. Per pastarąsias 24 valandas SFLR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0345579 iki aukščiausios $ 0.03528704 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFLR kaina yra $ 0.04445059, o žemiausia – $ 0.0131328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFLR per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sceptre Staked FLR (SFLR) rinkos informacija

$ 41.48M
$ 41.48M$ 41.48M

--
----

$ 41.48M
$ 41.48M$ 41.48M

1.20B
1.20B 1.20B

1,197,732,177.890123
1,197,732,177.890123 1,197,732,177.890123

Dabartinė Sceptre Staked FLR rinkos kapitalizacija yra $ 41.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFLR apyvartoje yra 1.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1197732177.890123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.48M

Sceptre Staked FLR (SFLR) kainos istorija USD

Šiandienos Sceptre Staked FLR kainos pokytis į USD: $ -0.00037923860302582.
Sceptre Staked FLR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008331370.
Sceptre Staked FLR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0136365381.
Sceptre Staked FLR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00814561880256614.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00037923860302582-1.08%
30 dienų$ +0.0008331370+2.41%
60 dienų$ +0.0136365381+39.37%
90 dienų$ +0.00814561880256614+30.75%

Kas yra Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Sceptre Staked FLR (SFLR) išteklius

Oficiali svetainė

Sceptre Staked FLR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sceptre Staked FLR (SFLR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sceptre Staked FLR (SFLR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sceptre Staked FLR prognozes.

Peržiūrėkite Sceptre Staked FLR kainos prognozę dabar!

SFLR į vietos valiutas

Sceptre Staked FLR (SFLR) Tokenomika

Supratimas apie Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFLRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sceptre Staked FLR (SFLR)

Kiek Sceptre Staked FLR(SFLR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFLR kaina USD valiuta yra 0.03463597USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFLR į USD kaina?
Dabartinė SFLR kaina USD valiuta yra $ 0.03463597. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sceptre Staked FLR rinkos kapitalizacija?
SFLR rinkos kapitalizacija yra $ 41.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFLR apyvartoje?
SFLR apyvartoje yra 1.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFLR kaina?
SFLR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04445059USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFLR kaina?
SFLR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0131328USD.
Kokia yra SFLR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFLR yra --USD.
Ar SFLR kaina šiais metais kils?
SFLR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFLR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:33:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

