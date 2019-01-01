Savings USX (SUSX) Tokenomika

Savings USX (SUSX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSavings USX (SUSX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Savings USX (SUSX) Informacija

What is sUSX?

Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce.

Where does the yield come from?

xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.

Oficiali svetainė:
https://usx.finance/

Savings USX (SUSX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Savings USX (SUSX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 819.28K
$ 819.28K$ 819.28K
Bendra pasiūla:
$ 747.48K
$ 747.48K$ 747.48K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 747.48K
$ 747.48K$ 747.48K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 819.28K
$ 819.28K$ 819.28K
Visų laikų rekordas:
$ 19.98
$ 19.98$ 19.98
Visų laikų minimumas:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
Dabartinė kaina:
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

Savings USX (SUSX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Savings USX (SUSX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUSX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUSX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUSX tokenomiką, galite peržiūrėti SUSX tokeno kainą realiuoju laiku!

SUSX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUSX? Mūsų SUSX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.