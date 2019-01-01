Savings USX (SUSX) Tokenomika
Savings USX (SUSX) Informacija
What is sUSX?
Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce.
Where does the yield come from?
xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
Savings USX (SUSX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Savings USX (SUSX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Savings USX (SUSX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Savings USX (SUSX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUSX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SUSX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SUSX tokenomiką, galite peržiūrėti SUSX tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.