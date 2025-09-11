Daugiau apie SCRVUSD

1 SCRVUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.065
$1.065$1.065
0.00%1D
USD
Savings crvUSD (SCRVUSD) kainos grafikas realiu laiku
Savings crvUSD (SCRVUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24 val. žemiausia
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
24 val. aukščiausia

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

-0.00%

-0.02%

+0.12%

+0.12%

Savings crvUSD (SCRVUSD) realiojo laiko kaina yra $1.065. Per pastarąsias 24 valandas SCRVUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.065 iki aukščiausios $ 1.07 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCRVUSD kaina yra $ 1.13, o žemiausia – $ 0.894139.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCRVUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Savings crvUSD (SCRVUSD) rinkos informacija

$ 55.51M
$ 55.51M$ 55.51M

--
----

$ 55.51M
$ 55.51M$ 55.51M

52.11M
52.11M 52.11M

52,112,425.62600363
52,112,425.62600363 52,112,425.62600363

Dabartinė Savings crvUSD rinkos kapitalizacija yra $ 55.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCRVUSD apyvartoje yra 52.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 52112425.62600363. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.51M

Savings crvUSD (SCRVUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Savings crvUSD kainos pokytis į USD: $ -0.000318964388276.
Savings crvUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0060375915.
Savings crvUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0117022200.
Savings crvUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0184692656025046.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000318964388276-0.02%
30 dienų$ +0.0060375915+0.57%
60 dienų$ +0.0117022200+1.10%
90 dienų$ +0.0184692656025046+1.76%

Kas yra Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Savings crvUSD (SCRVUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Savings crvUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Savings crvUSD (SCRVUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Savings crvUSD (SCRVUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Savings crvUSD prognozes.

Peržiūrėkite Savings crvUSD kainos prognozę dabar!

SCRVUSD į vietos valiutas

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomika

Supratimas apie Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCRVUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Savings crvUSD (SCRVUSD)

Kiek Savings crvUSD(SCRVUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCRVUSD kaina USD valiuta yra 1.065USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCRVUSD į USD kaina?
Dabartinė SCRVUSD kaina USD valiuta yra $ 1.065. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Savings crvUSD rinkos kapitalizacija?
SCRVUSD rinkos kapitalizacija yra $ 55.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCRVUSD apyvartoje?
SCRVUSD apyvartoje yra 52.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCRVUSD kaina?
SCRVUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCRVUSD kaina?
SCRVUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.894139USD.
Kokia yra SCRVUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCRVUSD yra --USD.
Ar SCRVUSD kaina šiais metais kils?
SCRVUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCRVUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.