Save The Ostriches logotipas

Save The Ostriches kaina (OSTRICH)

Neįtraukta į sąrašą

1 OSTRICH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.70%1D
Save The Ostriches (OSTRICH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:33:43(UTC+8)

Save The Ostriches (OSTRICH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.78%

-95.42%

-95.42%

Save The Ostriches (OSTRICH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OSTRICH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OSTRICH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OSTRICH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -95.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Save The Ostriches (OSTRICH) rinkos informacija

$ 6.58K
$ 6.58K$ 6.58K

--
----

$ 6.58K
$ 6.58K$ 6.58K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,069.571937
999,978,069.571937 999,978,069.571937

Dabartinė Save The Ostriches rinkos kapitalizacija yra $ 6.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OSTRICH apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999978069.571937. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.58K

Save The Ostriches (OSTRICH) kainos istorija USD

Šiandienos Save The Ostriches kainos pokytis į USD: $ 0.
Save The Ostriches 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Save The Ostriches 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Save The Ostriches 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.78%
30 dienų$ 0-96.57%
60 dienų$ 0-96.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra Save The Ostriches (OSTRICH)

Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.

Save The Ostriches (OSTRICH) išteklius

Oficiali svetainė

Save The Ostriches kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Save The Ostriches (OSTRICH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Save The Ostriches (OSTRICH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Save The Ostriches prognozes.

Peržiūrėkite Save The Ostriches kainos prognozę dabar!

OSTRICH į vietos valiutas

Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomika

Supratimas apie Save The Ostriches (OSTRICH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OSTRICHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Save The Ostriches (OSTRICH)

Kiek Save The Ostriches(OSTRICH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OSTRICH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OSTRICH į USD kaina?
Dabartinė OSTRICH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Save The Ostriches rinkos kapitalizacija?
OSTRICH rinkos kapitalizacija yra $ 6.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OSTRICH apyvartoje?
OSTRICH apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OSTRICH kaina?
OSTRICH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OSTRICH kaina?
OSTRICH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OSTRICH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OSTRICH yra --USD.
Ar OSTRICH kaina šiais metais kils?
OSTRICH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OSTRICH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
