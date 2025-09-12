Daugiau apie SSNC

SSNC Kainos informacija

SSNC Baltoji knyga

SSNC Oficiali svetainė

SSNC Tokenomika

SSNC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SatoshiSync logotipas

SatoshiSync kaina (SSNC)

Neįtraukta į sąrašą

1 SSNC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00022135
$0.00022135$0.00022135
+1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SatoshiSync (SSNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:06:54(UTC+8)

SatoshiSync (SSNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.172905
$ 0.172905$ 0.172905

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.04%

-0.10%

-0.10%

SatoshiSync (SSNC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SSNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SSNC kaina yra $ 0.172905, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SSNC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SatoshiSync (SSNC) rinkos informacija

$ 26.63K
$ 26.63K$ 26.63K

--
----

$ 221.35K
$ 221.35K$ 221.35K

120.29M
120.29M 120.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė SatoshiSync rinkos kapitalizacija yra $ 26.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SSNC apyvartoje yra 120.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 221.35K

SatoshiSync (SSNC) kainos istorija USD

Šiandienos SatoshiSync kainos pokytis į USD: $ 0.
SatoshiSync 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SatoshiSync 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SatoshiSync 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.04%
30 dienų$ 0-37.19%
60 dienų$ 0-30.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra SatoshiSync (SSNC)

SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SatoshiSync (SSNC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SatoshiSync kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SatoshiSync (SSNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SatoshiSync (SSNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SatoshiSync prognozes.

Peržiūrėkite SatoshiSync kainos prognozę dabar!

SSNC į vietos valiutas

SatoshiSync (SSNC) Tokenomika

Supratimas apie SatoshiSync (SSNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SSNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SatoshiSync (SSNC)

Kiek SatoshiSync(SSNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SSNC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SSNC į USD kaina?
Dabartinė SSNC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SatoshiSync rinkos kapitalizacija?
SSNC rinkos kapitalizacija yra $ 26.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SSNC apyvartoje?
SSNC apyvartoje yra 120.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SSNC kaina?
SSNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.172905USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SSNC kaina?
SSNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SSNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SSNC yra --USD.
Ar SSNC kaina šiais metais kils?
SSNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SSNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:06:54(UTC+8)

SatoshiSync (SSNC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.