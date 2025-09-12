Daugiau apie SATUSD

Satoshi Stablecoin kaina (SATUSD)

1 SATUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.99642
$0.99642$0.99642
-0.10%1D
Satoshi Stablecoin (SATUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:06:48(UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.996154
24 val. žemiausia
$ 0.997557
24 val. aukščiausia

$ 0.996154
$ 0.997557
$ 1.68
$ 0.635574
-0.00%

-0.10%

-0.00%

-0.00%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) realiojo laiko kaina yra $0.99642. Per pastarąsias 24 valandas SATUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.996154 iki aukščiausios $ 0.997557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SATUSD kaina yra $ 1.68, o žemiausia – $ 0.635574.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SATUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) rinkos informacija

$ 272.55M
--
$ 272.55M
273.52M
273,518,156.8336974
Dabartinė Satoshi Stablecoin rinkos kapitalizacija yra $ 272.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SATUSD apyvartoje yra 273.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 273518156.8336974. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 272.55M

Satoshi Stablecoin (SATUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Satoshi Stablecoin kainos pokytis į USD: $ -0.001047270499717.
Satoshi Stablecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014600542.
Satoshi Stablecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0058637324.
Satoshi Stablecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028213727189793.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001047270499717-0.10%
30 dienų$ -0.0014600542-0.14%
60 dienų$ -0.0058637324-0.58%
90 dienų$ -0.0028213727189793-0.28%

Kas yra Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) išteklius

Satoshi Stablecoin kainos prognozė (USD)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Kiek Satoshi Stablecoin(SATUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SATUSD kaina USD valiuta yra 0.99642USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SATUSD į USD kaina?
Dabartinė SATUSD kaina USD valiuta yra $ 0.99642. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Satoshi Stablecoin rinkos kapitalizacija?
SATUSD rinkos kapitalizacija yra $ 272.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SATUSD apyvartoje?
SATUSD apyvartoje yra 273.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SATUSD kaina?
SATUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.68USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SATUSD kaina?
SATUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.635574USD.
Kokia yra SATUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SATUSD yra --USD.
Ar SATUSD kaina šiais metais kils?
SATUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SATUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:06:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.