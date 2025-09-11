Daugiau apie SATOSHI

Satoshi Nakamoto logotipas

Satoshi Nakamoto kaina (SATOSHI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SATOSHI į USD – tiesioginė kaina:

$0.914148
-1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:47:41(UTC+8)

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.898603
24 val. žemiausia
$ 0.932491
24 val. aukščiausia

$ 0.898603
$ 0.932491
$ 3.94
$ 0.181683
-0.43%

-2.01%

-21.30%

-21.30%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) realiojo laiko kaina yra $0.913727. Per pastarąsias 24 valandas SATOSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.898603 iki aukščiausios $ 0.932491 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SATOSHI kaina yra $ 3.94, o žemiausia – $ 0.181683.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SATOSHI per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) rinkos informacija

$ 1.92M
--
$ 1.92M
2.10M
2,100,000.0
Dabartinė Satoshi Nakamoto rinkos kapitalizacija yra $ 1.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SATOSHI apyvartoje yra 2.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kainos istorija USD

Šiandienos Satoshi Nakamoto kainos pokytis į USD: $ -0.0187636740302727.
Satoshi Nakamoto 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2431769280.
Satoshi Nakamoto 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0408592216.
Satoshi Nakamoto 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0187636740302727-2.01%
30 dienų$ -0.2431769280-26.61%
60 dienų$ +0.0408592216+4.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Satoshi Nakamoto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Satoshi Nakamoto (SATOSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Satoshi Nakamoto (SATOSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Satoshi Nakamoto prognozes.

Peržiūrėkite Satoshi Nakamoto kainos prognozę dabar!

SATOSHI į vietos valiutas

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Tokenomika

Supratimas apie Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SATOSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Kiek Satoshi Nakamoto(SATOSHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SATOSHI kaina USD valiuta yra 0.913727USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SATOSHI į USD kaina?
Dabartinė SATOSHI kaina USD valiuta yra $ 0.913727. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Satoshi Nakamoto rinkos kapitalizacija?
SATOSHI rinkos kapitalizacija yra $ 1.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SATOSHI apyvartoje?
SATOSHI apyvartoje yra 2.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SATOSHI kaina?
SATOSHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.94USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SATOSHI kaina?
SATOSHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.181683USD.
Kokia yra SATOSHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SATOSHI yra --USD.
Ar SATOSHI kaina šiais metais kils?
SATOSHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SATOSHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

