SantaSol kaina (SSOL)
+0.87%
+3.50%
+16.93%
+16.93%
SantaSol (SSOL) realiojo laiko kaina yra $0.00001005. Per pastarąsias 24 valandas SSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000966 iki aukščiausios $ 0.00001004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SSOL kaina yra $ 0.00309722, o žemiausia – $ 0.00000149.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SantaSol rinkos kapitalizacija yra $ 10.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SSOL apyvartoje yra 999.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 999208851.950016. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.04K
Šiandienos SantaSol kainos pokytis į USD: $ 0.
SantaSol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000055032.
SantaSol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000063790.
SantaSol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.50%
|30 dienų
|$ +0.0000055032
|+54.76%
|60 dienų
|$ +0.0000063790
|+63.47%
|90 dienų
|$ 0
|--
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
