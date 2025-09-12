Daugiau apie SANTAPEPE

Santa Pepe logotipas

Santa Pepe kaina (SANTAPEPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SANTAPEPE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+8.90%1D
mexc
USD
Santa Pepe (SANTAPEPE) kainos grafikas realiu laiku
Santa Pepe (SANTAPEPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+8.93%

+23.85%

+23.85%

Santa Pepe (SANTAPEPE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SANTAPEPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SANTAPEPE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SANTAPEPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +8.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Santa Pepe (SANTAPEPE) rinkos informacija

$ 37.67K
$ 37.67K$ 37.67K

--
----

$ 37.67K
$ 37.67K$ 37.67K

989.49M
989.49M 989.49M

989,486,030.7227634
989,486,030.7227634 989,486,030.7227634

Dabartinė Santa Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 37.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SANTAPEPE apyvartoje yra 989.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 989486030.7227634. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.67K

Santa Pepe (SANTAPEPE) kainos istorija USD

Šiandienos Santa Pepe kainos pokytis į USD: $ 0.
Santa Pepe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Santa Pepe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Santa Pepe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+8.93%
30 dienų$ 0+293.82%
60 dienų$ 0+430.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra Santa Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

Santa Pepe (SANTAPEPE) išteklius

Oficiali svetainė

Santa Pepe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Santa Pepe (SANTAPEPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Santa Pepe (SANTAPEPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Santa Pepe prognozes.

Peržiūrėkite Santa Pepe kainos prognozę dabar!

SANTAPEPE į vietos valiutas

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomika

Supratimas apie Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SANTAPEPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Santa Pepe (SANTAPEPE)

Kiek Santa Pepe(SANTAPEPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SANTAPEPE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SANTAPEPE į USD kaina?
Dabartinė SANTAPEPE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Santa Pepe rinkos kapitalizacija?
SANTAPEPE rinkos kapitalizacija yra $ 37.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SANTAPEPE apyvartoje?
SANTAPEPE apyvartoje yra 989.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SANTAPEPE kaina?
SANTAPEPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SANTAPEPE kaina?
SANTAPEPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SANTAPEPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SANTAPEPE yra --USD.
Ar SANTAPEPE kaina šiais metais kils?
SANTAPEPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SANTAPEPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.