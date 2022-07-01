Santa Coin (SANTA) Tokenomika
Santa Coin (SANTA) Informacija
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices.
What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round.
History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again.
What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience.
What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
Santa Coin (SANTA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Santa Coin (SANTA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Santa Coin (SANTA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Santa Coin (SANTA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SANTA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SANTA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SANTA tokenomiką, galite peržiūrėti SANTA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.