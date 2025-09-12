Daugiau apie SANI

Sanin Inu logotipas

Sanin Inu kaina (SANI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SANI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
USD
Sanin Inu (SANI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:07(UTC+8)

Sanin Inu (SANI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002428
$ 0.00002428$ 0.00002428

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.81%

-10.75%

-10.75%

Sanin Inu (SANI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SANI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SANI kaina yra $ 0.00002428, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SANI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sanin Inu (SANI) rinkos informacija

$ 386.03K
$ 386.03K$ 386.03K

--
----

$ 386.03K
$ 386.03K$ 386.03K

883.24B
883.24B 883.24B

883,242,130,296.9116
883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

Dabartinė Sanin Inu rinkos kapitalizacija yra $ 386.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SANI apyvartoje yra 883.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 883242130296.9116. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 386.03K

Sanin Inu (SANI) kainos istorija USD

Šiandienos Sanin Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.81%
30 dienų$ 0-13.18%
60 dienų$ 0+13.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sanin Inu (SANI)

Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.

Sanin Inu (SANI) išteklius

Oficiali svetainė

Sanin Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sanin Inu (SANI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sanin Inu (SANI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sanin Inu prognozes.

Peržiūrėkite Sanin Inu kainos prognozę dabar!

SANI į vietos valiutas

Sanin Inu (SANI) Tokenomika

Supratimas apie Sanin Inu (SANI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SANIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sanin Inu (SANI)

Kiek Sanin Inu(SANI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SANI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SANI į USD kaina?
Dabartinė SANI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sanin Inu rinkos kapitalizacija?
SANI rinkos kapitalizacija yra $ 386.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SANI apyvartoje?
SANI apyvartoje yra 883.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SANI kaina?
SANI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00002428USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SANI kaina?
SANI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SANI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SANI yra --USD.
Ar SANI kaina šiais metais kils?
SANI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SANI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:18:07(UTC+8)

