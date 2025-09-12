Daugiau apie SACA

Sandwich Cat kaina (SACA)

1 SACA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.40%1D
Sandwich Cat (SACA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:06:27(UTC+8)

Sandwich Cat (SACA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180166
$ 0.00180166$ 0.00180166

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+2.43%

+1.19%

+1.19%

Sandwich Cat (SACA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SACA kaina yra $ 0.00180166, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SACA per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sandwich Cat (SACA) rinkos informacija

$ 88.00K
$ 88.00K$ 88.00K

--
----

$ 88.00K
$ 88.00K$ 88.00K

969.34M
969.34M 969.34M

969,337,132.1037889
969,337,132.1037889 969,337,132.1037889

Dabartinė Sandwich Cat rinkos kapitalizacija yra $ 88.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SACA apyvartoje yra 969.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 969337132.1037889. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.00K

Sandwich Cat (SACA) kainos istorija USD

Šiandienos Sandwich Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Sandwich Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sandwich Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sandwich Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.43%
30 dienų$ 0-28.08%
60 dienų$ 0-6.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sandwich Cat (SACA)

Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.

Sandwich Cat (SACA) išteklius

Oficiali svetainė

Sandwich Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sandwich Cat (SACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sandwich Cat (SACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sandwich Cat prognozes.

Peržiūrėkite Sandwich Cat kainos prognozę dabar!

SACA į vietos valiutas

Sandwich Cat (SACA) Tokenomika

Supratimas apie Sandwich Cat (SACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sandwich Cat (SACA)

Kiek Sandwich Cat(SACA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SACA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SACA į USD kaina?
Dabartinė SACA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sandwich Cat rinkos kapitalizacija?
SACA rinkos kapitalizacija yra $ 88.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SACA apyvartoje?
SACA apyvartoje yra 969.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SACA kaina?
SACA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00180166USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SACA kaina?
SACA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SACA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SACA yra --USD.
Ar SACA kaina šiais metais kils?
SACA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SACA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

