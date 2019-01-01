San Chan (SANCHAN) Tokenomika
San Chan (SANCHAN) Informacija
In the vast expanse of the digital world, where codes weave dreams and data shapes destinies, a unique force was born—SAN CHAN, a meme token unlike any other. Under the wise guidance of Kantaro, this humble coin pulsed with a sacred purpose: to shield and save the creatures of the earth through the mysterious power of cryptocurrency. What was once mere code transformed into a heartfelt crusade.
A band of devoted souls, moved by SAN CHAN's noble quest, gathered in unity. Together, they crafted a magical portal—an app brimming with playful games and treasures of exclusive merchandise. Week by week, their digital harvests were alchemized into tangible gifts, bestowed upon sanctuaries and charities that cradled the wounded and the wild. Through their efforts, they proved that even the lightest of memes could bear the weight of profound change.
The tale of SAN CHAN echoed beyond the cryptic borders of blockchain, reaching hearts far and wide. With the rallying cry of #CryptoForGood, this community illuminated a truth to the world: tokens need not be mere tools of gain, but can become beacons of hope, mending broken wings and saving lives, one selfless donation at a time.
San Chan (SANCHAN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius San Chan (SANCHAN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
San Chan (SANCHAN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti San Chan (SANCHAN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SANCHAN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SANCHAN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SANCHAN tokenomiką, galite peržiūrėti SANCHAN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.