Salvator Mundi kaina (MUNDI)
-0.31%
-4.75%
-12.36%
-12.36%
Salvator Mundi (MUNDI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MUNDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.001006 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUNDI kaina yra $ 0.096662, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUNDI per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -4.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Salvator Mundi rinkos kapitalizacija yra $ 952.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUNDI apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999770309.281804. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 952.53K
Šiandienos Salvator Mundi kainos pokytis į USD: $ 0.
Salvator Mundi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Salvator Mundi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Salvator Mundi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.75%
|30 dienų
|$ 0
|+8.80%
|60 dienų
|$ 0
|-11.72%
|90 dienų
|$ 0
|--
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
