SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSALTMINECOIN (SALT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

SALTMINECOIN (SALT) Informacija

$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.

Oficiali svetainė:
https://saltminecoin.netlify.app/

SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SALTMINECOIN (SALT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.68K
$ 21.68K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.68K
$ 21.68K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SALTMINECOIN (SALT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SALT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SALT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SALT tokenomiką, galite peržiūrėti SALT tokeno kainą realiuoju laiku!

SALT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SALT? Mūsų SALT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.