$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.
SALTMINECOIN (SALT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SALTMINECOIN (SALT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SALT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SALT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SALT tokenomiką, galite peržiūrėti SALT tokeno kainą realiuoju laiku!
