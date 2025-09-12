Daugiau apie SBAE

SBAE Kainos informacija

SBAE Baltoji knyga

SBAE Oficiali svetainė

SBAE Tokenomika

SBAE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Salt Bae For The People logotipas

Salt Bae For The People kaina (SBAE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SBAE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011133
$0.00011133$0.00011133
+1.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Salt Bae For The People (SBAE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:53:21(UTC+8)

Salt Bae For The People (SBAE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364842
$ 0.00364842$ 0.00364842

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.43%

+6.38%

+6.38%

Salt Bae For The People (SBAE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SBAE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBAE kaina yra $ 0.00364842, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBAE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Salt Bae For The People (SBAE) rinkos informacija

$ 111.33K
$ 111.33K$ 111.33K

--
----

$ 111.33K
$ 111.33K$ 111.33K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,095.99
999,991,095.99 999,991,095.99

Dabartinė Salt Bae For The People rinkos kapitalizacija yra $ 111.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SBAE apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991095.99. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.33K

Salt Bae For The People (SBAE) kainos istorija USD

Šiandienos Salt Bae For The People kainos pokytis į USD: $ 0.
Salt Bae For The People 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Salt Bae For The People 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Salt Bae For The People 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.43%
30 dienų$ 0+8.79%
60 dienų$ 0+15.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra Salt Bae For The People (SBAE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Salt Bae For The People (SBAE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Salt Bae For The People kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Salt Bae For The People (SBAE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Salt Bae For The People (SBAE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Salt Bae For The People prognozes.

Peržiūrėkite Salt Bae For The People kainos prognozę dabar!

SBAE į vietos valiutas

Salt Bae For The People (SBAE) Tokenomika

Supratimas apie Salt Bae For The People (SBAE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SBAEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Salt Bae For The People (SBAE)

Kiek Salt Bae For The People(SBAE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SBAE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SBAE į USD kaina?
Dabartinė SBAE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Salt Bae For The People rinkos kapitalizacija?
SBAE rinkos kapitalizacija yra $ 111.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SBAE apyvartoje?
SBAE apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SBAE kaina?
SBAE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00364842USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SBAE kaina?
SBAE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SBAE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SBAE yra --USD.
Ar SBAE kaina šiais metais kils?
SBAE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SBAE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:53:21(UTC+8)

Salt Bae For The People (SBAE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.