SALSA Liquid MultiversX logotipas

SALSA Liquid MultiversX kaina (LEGLD)

Neįtraukta į sąrašą

1 LEGLD į USD – tiesioginė kaina:

$16.93
$16.93$16.93
+2.60%1D
mexc
USD
SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kainos grafikas realiu laiku
SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 16.04
$ 16.04$ 16.04
24 val. žemiausia
$ 16.97
$ 16.97$ 16.97
24 val. aukščiausia

$ 16.04
$ 16.04$ 16.04

$ 16.97
$ 16.97$ 16.97

$ 92.14
$ 92.14$ 92.14

$ 11.84
$ 11.84$ 11.84

+0.43%

+2.65%

+5.00%

+5.00%

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) realiojo laiko kaina yra $16.93. Per pastarąsias 24 valandas LEGLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.04 iki aukščiausios $ 16.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEGLD kaina yra $ 92.14, o žemiausia – $ 11.84.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEGLD per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 659.33K
$ 659.33K$ 659.33K

0.00
0.00 0.00

38,953.0
38,953.0 38,953.0

Dabartinė SALSA Liquid MultiversX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LEGLD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 38953.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 659.33K

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kainos istorija USD

Šiandienos SALSA Liquid MultiversX kainos pokytis į USD: $ +0.437631.
SALSA Liquid MultiversX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.0114075890.
SALSA Liquid MultiversX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.1670729360.
SALSA Liquid MultiversX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.90684847110641.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.437631+2.65%
30 dienų$ -2.0114075890-11.88%
60 dienų$ -1.1670729360-6.89%
90 dienų$ +0.90684847110641+5.66%

Kas yra SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SALSA Liquid MultiversX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SALSA Liquid MultiversX prognozes.

Peržiūrėkite SALSA Liquid MultiversX kainos prognozę dabar!

LEGLD į vietos valiutas

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Tokenomika

Supratimas apie SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEGLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

Kiek SALSA Liquid MultiversX(LEGLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LEGLD kaina USD valiuta yra 16.93USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LEGLD į USD kaina?
Dabartinė LEGLD kaina USD valiuta yra $ 16.93. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SALSA Liquid MultiversX rinkos kapitalizacija?
LEGLD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LEGLD apyvartoje?
LEGLD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LEGLD kaina?
LEGLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 92.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LEGLD kaina?
LEGLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 11.84USD.
Kokia yra LEGLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LEGLD yra --USD.
Ar LEGLD kaina šiais metais kils?
LEGLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LEGLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
