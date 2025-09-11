Daugiau apie SAGE

Sage Universe kaina (SAGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAGE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004594
$0.0004594
+1.50%1D
USD
Sage Universe (SAGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:47:03(UTC+8)

Sage Universe (SAGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04726243
$ 0.04726243

$ 0
$ 0

-0.83%

+1.52%

-6.45%

-6.45%

Sage Universe (SAGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAGE kaina yra $ 0.04726243, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.83%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sage Universe (SAGE) rinkos informacija

$ 459.22K
$ 459.22K

--
--

$ 459.22K
$ 459.22K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Sage Universe rinkos kapitalizacija yra $ 459.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAGE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 459.22K

Sage Universe (SAGE) kainos istorija USD

Šiandienos Sage Universe kainos pokytis į USD: $ 0.
Sage Universe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sage Universe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sage Universe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.52%
30 dienų$ 0-47.64%
60 dienų$ 0-54.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sage Universe (SAGE)

Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change. Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart ! Dream bigger.

Sage Universe (SAGE) išteklius

Sage Universe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sage Universe (SAGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sage Universe (SAGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sage Universe prognozes.

Peržiūrėkite Sage Universe kainos prognozę dabar!

SAGE į vietos valiutas

Sage Universe (SAGE) Tokenomika

Supratimas apie Sage Universe (SAGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sage Universe (SAGE)

Kiek Sage Universe(SAGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAGE į USD kaina?
Dabartinė SAGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sage Universe rinkos kapitalizacija?
SAGE rinkos kapitalizacija yra $ 459.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAGE apyvartoje?
SAGE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAGE kaina?
SAGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04726243USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAGE kaina?
SAGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAGE yra --USD.
Ar SAGE kaina šiais metais kils?
SAGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.