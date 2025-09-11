Daugiau apie SAFEMARS

SAFEMARS Kainos informacija

SAFEMARS Oficiali svetainė

SAFEMARS Tokenomika

SAFEMARS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Safemars logotipas

Safemars kaina (SAFEMARS)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAFEMARS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Safemars (SAFEMARS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:46:54(UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+0.42%

+3.10%

+3.10%

Safemars (SAFEMARS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SAFEMARS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAFEMARS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAFEMARS per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Safemars (SAFEMARS) rinkos informacija

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

383.34T
383.34T 383.34T

383,336,206,950,550.0
383,336,206,950,550.0 383,336,206,950,550.0

Dabartinė Safemars rinkos kapitalizacija yra $ 3.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAFEMARS apyvartoje yra 383.34T vienetų, o bendras kiekis siekia 383336206950550.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.60M

Safemars (SAFEMARS) kainos istorija USD

Šiandienos Safemars kainos pokytis į USD: $ 0.
Safemars 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Safemars 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Safemars 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.42%
30 dienų$ 0+8.68%
60 dienų$ 0+28.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra Safemars (SAFEMARS)

SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Safemars (SAFEMARS) išteklius

Oficiali svetainė

Safemars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Safemars (SAFEMARS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Safemars (SAFEMARS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Safemars prognozes.

Peržiūrėkite Safemars kainos prognozę dabar!

SAFEMARS į vietos valiutas

Safemars (SAFEMARS) Tokenomika

Supratimas apie Safemars (SAFEMARS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFEMARSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Safemars (SAFEMARS)

Kiek Safemars(SAFEMARS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAFEMARS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAFEMARS į USD kaina?
Dabartinė SAFEMARS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Safemars rinkos kapitalizacija?
SAFEMARS rinkos kapitalizacija yra $ 3.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAFEMARS apyvartoje?
SAFEMARS apyvartoje yra 383.34TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAFEMARS kaina?
SAFEMARS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAFEMARS kaina?
SAFEMARS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAFEMARS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAFEMARS yra --USD.
Ar SAFEMARS kaina šiais metais kils?
SAFEMARS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAFEMARS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:46:54(UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.