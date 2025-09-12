Daugiau apie SAF

SafCoin logotipas

SafCoin kaina (SAF)

Neįtraukta į sąrašą

1 SAF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00169943
$0.00169943$0.00169943
0.00%1D
mexc
USD
SafCoin (SAF) kainos grafikas realiu laiku
SafCoin (SAF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

SafCoin (SAF) realiojo laiko kaina yra $0.00169943. Per pastarąsias 24 valandas SAF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAF kaina yra $ 3.03, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SafCoin (SAF) rinkos informacija

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

--
----

$ 16.99K
$ 16.99K$ 16.99K

9.80M
9.80M 9.80M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė SafCoin rinkos kapitalizacija yra $ 16.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAF apyvartoje yra 9.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.99K

SafCoin (SAF) kainos istorija USD

Šiandienos SafCoin kainos pokytis į USD: $ 0.
SafCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014452805.
SafCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014405175.
SafCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0014452805-85.04%
60 dienų$ -0.0014405175-84.76%
90 dienų$ 0--

Kas yra SafCoin (SAF)

SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.

SafCoin (SAF) išteklius

Oficiali svetainė

SafCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SafCoin (SAF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SafCoin (SAF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SafCoin prognozes.

Peržiūrėkite SafCoin kainos prognozę dabar!

SAF į vietos valiutas

SafCoin (SAF) Tokenomika

Supratimas apie SafCoin (SAF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SafCoin (SAF)

Kiek SafCoin(SAF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAF kaina USD valiuta yra 0.00169943USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAF į USD kaina?
Dabartinė SAF kaina USD valiuta yra $ 0.00169943. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SafCoin rinkos kapitalizacija?
SAF rinkos kapitalizacija yra $ 16.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAF apyvartoje?
SAF apyvartoje yra 9.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAF kaina?
SAF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAF kaina?
SAF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SAF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAF yra --USD.
Ar SAF kaina šiais metais kils?
SAF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.