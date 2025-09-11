Daugiau apie RXRC

RXR Coin kaina (RXRC)

1 RXRC į USD – tiesioginė kaina:

$0.097498
+0.70%1D
mexc
RXR Coin (RXRC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:32:03(UTC+8)

RXR Coin (RXRC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.096769
24 val. žemiausia
$ 0.098282
24 val. aukščiausia

$ 0.096769
$ 0.098282
$ 0.285265
$ 0.00016012
-0.31%

+0.74%

+2.22%

+2.22%

RXR Coin (RXRC) realiojo laiko kaina yra $0.097498. Per pastarąsias 24 valandas RXRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.096769 iki aukščiausios $ 0.098282 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RXRC kaina yra $ 0.285265, o žemiausia – $ 0.00016012.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RXRC per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RXR Coin (RXRC) rinkos informacija

$ 3.90M
--
$ 37.05M
40.00M
380,000,000.0
Dabartinė RXR Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RXRC apyvartoje yra 40.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 380000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.05M

RXR Coin (RXRC) kainos istorija USD

Šiandienos RXR Coin kainos pokytis į USD: $ +0.00071823.
RXR Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0185721990.
RXR Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0618000627.
RXR Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1194878136350793.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00071823+0.74%
30 dienų$ +0.0185721990+19.05%
60 dienų$ -0.0618000627-63.38%
90 dienų$ -0.1194878136350793-55.06%

Kas yra RXR Coin (RXRC)

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

RXR Coin (RXRC) išteklius

RXR Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RXR Coin (RXRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RXR Coin (RXRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RXR Coin prognozes.

Peržiūrėkite RXR Coin kainos prognozę dabar!

RXRC į vietos valiutas

RXR Coin (RXRC) Tokenomika

Supratimas apie RXR Coin (RXRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RXRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RXR Coin (RXRC)

Kiek RXR Coin(RXRC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RXRC kaina USD valiuta yra 0.097498USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RXRC į USD kaina?
Dabartinė RXRC kaina USD valiuta yra $ 0.097498. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RXR Coin rinkos kapitalizacija?
RXRC rinkos kapitalizacija yra $ 3.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RXRC apyvartoje?
RXRC apyvartoje yra 40.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RXRC kaina?
RXRC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.285265USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RXRC kaina?
RXRC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016012USD.
Kokia yra RXRC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RXRC yra --USD.
Ar RXRC kaina šiais metais kils?
RXRC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RXRC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:32:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.