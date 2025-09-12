Daugiau apie MVRWA

RWA Index kaina (MVRWA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MVRWA į USD – tiesioginė kaina:

$1.19
$1.19$1.19
+1.00%1D
RWA Index (MVRWA) kainos grafikas realiu laiku
RWA Index (MVRWA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. žemiausia
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 val. aukščiausia

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191

+0.30%

+1.04%

+9.43%

+9.43%

RWA Index (MVRWA) realiojo laiko kaina yra $1.19. Per pastarąsias 24 valandas MVRWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.17 iki aukščiausios $ 1.2 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVRWA kaina yra $ 1.33, o žemiausia – $ 0.655191.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVRWA per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RWA Index (MVRWA) rinkos informacija

$ 171.90K
$ 171.90K$ 171.90K

--
----

$ 171.90K
$ 171.90K$ 171.90K

144.77K
144.77K 144.77K

144,772.5159153808
144,772.5159153808 144,772.5159153808

Dabartinė RWA Index rinkos kapitalizacija yra $ 171.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MVRWA apyvartoje yra 144.77K vienetų, o bendras kiekis siekia 144772.5159153808. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 171.90K

RWA Index (MVRWA) kainos istorija USD

Šiandienos RWA Index kainos pokytis į USD: $ +0.01217882.
RWA Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1200462480.
RWA Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1262736370.
RWA Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2322662139564577.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01217882+1.04%
30 dienų$ -0.1200462480-10.08%
60 dienų$ +0.1262736370+10.61%
90 dienų$ +0.2322662139564577+24.25%

Kas yra RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

RWA Index (MVRWA) išteklius

Oficiali svetainė

RWA Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RWA Index (MVRWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RWA Index (MVRWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RWA Index prognozes.

Peržiūrėkite RWA Index kainos prognozę dabar!

RWA Index (MVRWA) Tokenomika

Supratimas apie RWA Index (MVRWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVRWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RWA Index (MVRWA)

Kiek RWA Index(MVRWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MVRWA kaina USD valiuta yra 1.19USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MVRWA į USD kaina?
Dabartinė MVRWA kaina USD valiuta yra $ 1.19. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RWA Index rinkos kapitalizacija?
MVRWA rinkos kapitalizacija yra $ 171.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MVRWA apyvartoje?
MVRWA apyvartoje yra 144.77KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MVRWA kaina?
MVRWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MVRWA kaina?
MVRWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.655191USD.
Kokia yra MVRWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MVRWA yra --USD.
Ar MVRWA kaina šiais metais kils?
MVRWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MVRWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA Index (MVRWA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

