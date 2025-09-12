Daugiau apie $RUG$

Ruglord kaina ($RUG$)

1 $RUG$ į USD – tiesioginė kaina:

+0.80%1D
Ruglord ($RUG$) kainos grafikas realiu laiku
Ruglord ($RUG$) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.83%

+7.81%

+7.81%

Ruglord ($RUG$) realiojo laiko kaina yra $0.00000678. Per pastarąsias 24 valandas $RUG$ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000673 iki aukščiausios $ 0.00000688 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $RUG$ kaina yra $ 0.00034665, o žemiausia – $ 0.00000554.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $RUG$ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ruglord ($RUG$) rinkos informacija

Dabartinė Ruglord rinkos kapitalizacija yra $ 6.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $RUG$ apyvartoje yra 980.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999462.949193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.78K

Ruglord ($RUG$) kainos istorija USD

Šiandienos Ruglord kainos pokytis į USD: $ 0.
Ruglord 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000010324.
Ruglord 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000005034.
Ruglord 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00015301547383765557.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.83%
30 dienų$ +0.0000010324+15.23%
60 dienų$ +0.0000005034+7.43%
90 dienų$ -0.00015301547383765557-95.75%

Kas yra Ruglord ($RUG$)

Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ruglord kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ruglord ($RUG$) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ruglord ($RUG$) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ruglord prognozes.

Peržiūrėkite Ruglord kainos prognozę dabar!

$RUG$ į vietos valiutas

Ruglord ($RUG$) Tokenomika

Supratimas apie Ruglord ($RUG$) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $RUG$išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ruglord ($RUG$)

Kiek Ruglord($RUG$) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $RUG$ kaina USD valiuta yra 0.00000678USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $RUG$ į USD kaina?
Dabartinė $RUG$ kaina USD valiuta yra $ 0.00000678. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ruglord rinkos kapitalizacija?
$RUG$ rinkos kapitalizacija yra $ 6.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $RUG$ apyvartoje?
$RUG$ apyvartoje yra 980.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $RUG$ kaina?
$RUG$ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00034665USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $RUG$ kaina?
$RUG$ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000554USD.
Kokia yra $RUG$ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $RUG$ yra --USD.
Ar $RUG$ kaina šiais metais kils?
$RUG$ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $RUG$ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
