Daugiau apie $DUCKY

$DUCKY Kainos informacija

$DUCKY Oficiali svetainė

$DUCKY Tokenomika

$DUCKY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rubber Ducky Cult logotipas

Rubber Ducky Cult kaina ($DUCKY)

Neįtraukta į sąrašą

1 $DUCKY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:50:09(UTC+8)

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00242751
$ 0.00242751$ 0.00242751

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.39%

-7.39%

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $DUCKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DUCKY kaina yra $ 0.00242751, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DUCKY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -7.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) rinkos informacija

$ 1.63K
$ 1.63K$ 1.63K

--
----

$ 1.63K
$ 1.63K$ 1.63K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Rubber Ducky Cult rinkos kapitalizacija yra $ 1.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DUCKY apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.63K

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) kainos istorija USD

Šiandienos Rubber Ducky Cult kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubber Ducky Cult 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubber Ducky Cult 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rubber Ducky Cult 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+1.02%
60 dienų$ 0-1.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) išteklius

Oficiali svetainė

Rubber Ducky Cult kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rubber Ducky Cult ($DUCKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubber Ducky Cult ($DUCKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubber Ducky Cult prognozes.

Peržiūrėkite Rubber Ducky Cult kainos prognozę dabar!

$DUCKY į vietos valiutas

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika

Supratimas apie Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $DUCKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Kiek Rubber Ducky Cult($DUCKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $DUCKY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $DUCKY į USD kaina?
Dabartinė $DUCKY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rubber Ducky Cult rinkos kapitalizacija?
$DUCKY rinkos kapitalizacija yra $ 1.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $DUCKY apyvartoje?
$DUCKY apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $DUCKY kaina?
$DUCKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00242751USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $DUCKY kaina?
$DUCKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $DUCKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $DUCKY yra --USD.
Ar $DUCKY kaina šiais metais kils?
$DUCKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $DUCKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:50:09(UTC+8)

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.