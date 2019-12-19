Rough Love Potion (RLP) Tokenomika
Rough Love Potion (RLP) Informacija
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem.
Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025.
20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury.
*Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
Rough Love Potion (RLP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Rough Love Potion (RLP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Rough Love Potion (RLP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Rough Love Potion (RLP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RLP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RLP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RLP tokenomiką, galite peržiūrėti RLP tokeno kainą realiuoju laiku!
