Rough Love Potion kaina (RLP)
Rough Love Potion (RLP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RLP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RLP per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +4.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rough Love Potion rinkos kapitalizacija yra $ 15.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RLP apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.02K
Šiandienos Rough Love Potion kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.64%
|30 dienų
|$ 0
|-29.73%
|60 dienų
|$ 0
|-31.19%
|90 dienų
|$ 0
|--
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
Supratimas apie Rough Love Potion (RLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
