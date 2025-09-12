Daugiau apie RLP

Rough Love Potion logotipas

Rough Love Potion kaina (RLP)

Neįtraukta į sąrašą

1 RLP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rough Love Potion (RLP) kainos grafikas realiu laiku
Rough Love Potion (RLP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+4.64%

+22.48%

+22.48%

Rough Love Potion (RLP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RLP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RLP per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +4.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rough Love Potion (RLP) rinkos informacija

$ 15.02K
$ 15.02K$ 15.02K

--
----

$ 15.02K
$ 15.02K$ 15.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Rough Love Potion rinkos kapitalizacija yra $ 15.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RLP apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.02K

Rough Love Potion (RLP) kainos istorija USD

Šiandienos Rough Love Potion kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rough Love Potion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.64%
30 dienų$ 0-29.73%
60 dienų$ 0-31.19%
90 dienų$ 0--

Kas yra Rough Love Potion (RLP)

Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Rough Love Potion (RLP) išteklius

Oficiali svetainė

Rough Love Potion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rough Love Potion (RLP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rough Love Potion (RLP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rough Love Potion prognozes.

Peržiūrėkite Rough Love Potion kainos prognozę dabar!

RLP į vietos valiutas

Rough Love Potion (RLP) Tokenomika

Supratimas apie Rough Love Potion (RLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rough Love Potion (RLP)

Kiek Rough Love Potion(RLP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RLP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RLP į USD kaina?
Dabartinė RLP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rough Love Potion rinkos kapitalizacija?
RLP rinkos kapitalizacija yra $ 15.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RLP apyvartoje?
RLP apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RLP kaina?
RLP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RLP kaina?
RLP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RLP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RLP yra --USD.
Ar RLP kaina šiais metais kils?
RLP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RLP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.