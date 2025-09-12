Rouge Studio kaina (ROUGE)
Rouge Studio (ROUGE) realiojo laiko kaina yra $0.0034514. Per pastarąsias 24 valandas ROUGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003439 iki aukščiausios $ 0.00346771 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROUGE kaina yra $ 0.02699024, o žemiausia – $ 0.00283317.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROUGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rouge Studio rinkos kapitalizacija yra $ 72.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROUGE apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.49K
Šiandienos Rouge Studio kainos pokytis į USD: $ 0.
Rouge Studio 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018442438.
Rouge Studio 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007453408.
Rouge Studio 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002431354831146624.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.01%
|30 dienų
|$ -0.0018442438
|-53.43%
|60 dienų
|$ -0.0007453408
|-21.59%
|90 dienų
|$ -0.002431354831146624
|-41.33%
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
