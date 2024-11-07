RoOLZ (GODL) Tokenomika
RoOLZ (GODL) Informacija
What is RoOLZ?
RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram.
As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users.
RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token.
$GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL.
The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads
How Many $GODL Tokens Are There in Circulation?
The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%).
Who Are the Founders of RoOLZ?
RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment.
Where Can I Buy $GODL?
$GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
RoOLZ (GODL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius RoOLZ (GODL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
RoOLZ (GODL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RoOLZ (GODL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GODL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GODL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GODL tokenomiką, galite peržiūrėti GODL tokeno kainą realiuoju laiku!
