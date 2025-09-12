RoOLZ kaina (GODL)
RoOLZ (GODL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GODL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GODL kaina yra $ 0.02457733, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GODL per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +6.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė RoOLZ rinkos kapitalizacija yra $ 228.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GODL apyvartoje yra 660.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 276.74K
Šiandienos RoOLZ kainos pokytis į USD: $ 0.
RoOLZ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RoOLZ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RoOLZ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+6.83%
|30 dienų
|$ 0
|+62.04%
|60 dienų
|$ 0
|+43.84%
|90 dienų
|$ 0
|--
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
