Meet our friend RON.
He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON.
But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose.
He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT.
That’s the story. Simple as that.
What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box.
Now it’s up to you!
Ronout (RONOUT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Ronout (RONOUT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Ronout (RONOUT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ronout (RONOUT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RONOUT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RONOUT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RONOUT tokenomiką, galite peržiūrėti RONOUT tokeno kainą realiuoju laiku!
