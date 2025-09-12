Daugiau apie ROLL

ROLL Kainos informacija

ROLL Oficiali svetainė

ROLL Tokenomika

ROLL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ROLL logotipas

ROLL kaina (ROLL)

Neįtraukta į sąrašą

1 ROLL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00178883
$0.00178883$0.00178883
-4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ROLL (ROLL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:44:55(UTC+8)

ROLL (ROLL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00172965
$ 0.00172965$ 0.00172965
24 val. žemiausia
$ 0.0020296
$ 0.0020296$ 0.0020296
24 val. aukščiausia

$ 0.00172965
$ 0.00172965$ 0.00172965

$ 0.0020296
$ 0.0020296$ 0.0020296

$ 0.0043314
$ 0.0043314$ 0.0043314

$ 0.00129105
$ 0.00129105$ 0.00129105

+0.77%

-3.63%

+5.36%

+5.36%

ROLL (ROLL) realiojo laiko kaina yra $0.00179691. Per pastarąsias 24 valandas ROLL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00172965 iki aukščiausios $ 0.0020296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROLL kaina yra $ 0.0043314, o žemiausia – $ 0.00129105.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROLL per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – -3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ROLL (ROLL) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

0.00
0.00 0.00

567,200,000.0
567,200,000.0 567,200,000.0

Dabartinė ROLL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROLL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 567200000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.01M

ROLL (ROLL) kainos istorija USD

Šiandienos ROLL kainos pokytis į USD: $ 0.
ROLL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003629869.
ROLL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006303472.
ROLL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010762280832421214.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.63%
30 dienų$ -0.0003629869-20.20%
60 dienų$ -0.0006303472-35.07%
90 dienų$ -0.0010762280832421214-37.45%

Kas yra ROLL (ROLL)

Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ROLL (ROLL) išteklius

Oficiali svetainė

ROLL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ROLL (ROLL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROLL (ROLL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROLL prognozes.

Peržiūrėkite ROLL kainos prognozę dabar!

ROLL į vietos valiutas

ROLL (ROLL) Tokenomika

Supratimas apie ROLL (ROLL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROLLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ROLL (ROLL)

Kiek ROLL(ROLL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROLL kaina USD valiuta yra 0.00179691USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROLL į USD kaina?
Dabartinė ROLL kaina USD valiuta yra $ 0.00179691. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ROLL rinkos kapitalizacija?
ROLL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROLL apyvartoje?
ROLL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROLL kaina?
ROLL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0043314USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROLL kaina?
ROLL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00129105USD.
Kokia yra ROLL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROLL yra --USD.
Ar ROLL kaina šiais metais kils?
ROLL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROLL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:44:55(UTC+8)

ROLL (ROLL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.