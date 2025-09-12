Rodolfoorato kaina (RODOLFO)
+0.87%
+2.28%
+6.15%
+6.15%
Rodolfoorato (RODOLFO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RODOLFO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RODOLFO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RODOLFO per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +2.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rodolfoorato rinkos kapitalizacija yra $ 18.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RODOLFO apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999881868.787491. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.46K
Šiandienos Rodolfoorato kainos pokytis į USD: $ 0.
Rodolfoorato 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rodolfoorato 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rodolfoorato 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.28%
|30 dienų
|$ 0
|+18.28%
|60 dienų
|$ 0
|+55.39%
|90 dienų
|$ 0
|--
Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.