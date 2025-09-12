Daugiau apie DOGER

Robotic Doge logotipas

Robotic Doge kaina (DOGER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Robotic Doge (DOGER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:17:29(UTC+8)

Robotic Doge (DOGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.44%

-8.01%

-8.01%

Robotic Doge (DOGER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGER kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Robotic Doge (DOGER) rinkos informacija

$ 46.42K
$ 46.42K$ 46.42K

--
----

$ 46.42K
$ 46.42K$ 46.42K

144.52B
144.52B 144.52B

144,520,466,384.0
144,520,466,384.0 144,520,466,384.0

Dabartinė Robotic Doge rinkos kapitalizacija yra $ 46.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGER apyvartoje yra 144.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 144520466384.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.42K

Robotic Doge (DOGER) kainos istorija USD

Šiandienos Robotic Doge kainos pokytis į USD: $ 0.
Robotic Doge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Robotic Doge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Robotic Doge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.44%
30 dienų$ 0+185.62%
60 dienų$ 0+263.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra Robotic Doge (DOGER)

Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes !

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.

Robotic Doge (DOGER) išteklius

Oficiali svetainė

Robotic Doge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Robotic Doge (DOGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Robotic Doge (DOGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Robotic Doge prognozes.

Peržiūrėkite Robotic Doge kainos prognozę dabar!

DOGER į vietos valiutas

Robotic Doge (DOGER) Tokenomika

Supratimas apie Robotic Doge (DOGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Robotic Doge (DOGER)

Kiek Robotic Doge(DOGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGER į USD kaina?
Dabartinė DOGER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Robotic Doge rinkos kapitalizacija?
DOGER rinkos kapitalizacija yra $ 46.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGER apyvartoje?
DOGER apyvartoje yra 144.52BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGER kaina?
DOGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGER kaina?
DOGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGER yra --USD.
Ar DOGER kaina šiais metais kils?
DOGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:17:29(UTC+8)

