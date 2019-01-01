RoboFlux ($RFQ) Tokenomika
RoboFlux is an AI-driven crypto trading ecosystem designed to revolutionize how traders engage with decentralized markets. The platform combines advanced artificial intelligence, automated trading bots, and real-time analytics to empower both novice and professional traders. RoboFlux’s primary purpose is to simplify and enhance crypto trading by providing intelligent signals, customizable trading strategies, and automation that adapts to dynamic market conditions. Through AI-powered decision-making, RoboFlux helps users minimize risks and maximize potential gains, whether they are trading manually or leveraging bots. In addition to trading tools, RoboFlux aims to build a supportive community where traders can access educational resources, share strategies, and stay ahead in the fast-moving crypto space. The utility of RoboFlux comes from its AI insights, bot integrations, and ability to execute trades seamlessly across multiple decentralized exchanges, making it a comprehensive solution for modern crypto traders.
RoboFlux ($RFQ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RoboFlux ($RFQ) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $RFQ tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $RFQ tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $RFQ tokenomiką, galite peržiūrėti $RFQ tokeno kainą realiuoju laiku!
