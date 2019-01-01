Robin Rug (RUG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRobin Rug (RUG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Robin Rug (RUG) Informacija

Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.

https://www.robinrug.com/

Robin Rug (RUG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Robin Rug (RUG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 87.33K
Bendra pasiūla:
$ 999.78M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.78M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 87.33K
Visų laikų rekordas:
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Robin Rug (RUG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Robin Rug (RUG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RUG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RUG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RUG tokenomiką, galite peržiūrėti RUG tokeno kainą realiuoju laiku!

RUG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RUG? Mūsų RUG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.