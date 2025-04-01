Rob Banks (BANKS) Tokenomika
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
Rob Banks (BANKS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Rob Banks (BANKS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Rob Banks (BANKS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Rob Banks (BANKS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BANKS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BANKS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BANKS tokenomiką, galite peržiūrėti BANKS tokeno kainą realiuoju laiku!
BANKS kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BANKS? Mūsų BANKS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
