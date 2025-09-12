Rizzo the Rat kaina (RIZZO)
Rizzo the Rat (RIZZO) realiojo laiko kaina yra $0.00001068. Per pastarąsias 24 valandas RIZZO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001054 iki aukščiausios $ 0.00001075 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIZZO kaina yra $ 0.0004463, o žemiausia – $ 0.00000531.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIZZO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rizzo the Rat rinkos kapitalizacija yra $ 6.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RIZZO apyvartoje yra 594.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 997295521.487299. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.65K
Šiandienos Rizzo the Rat kainos pokytis į USD: $ 0.
Rizzo the Rat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000031813.
Rizzo the Rat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000042350.
Rizzo the Rat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.27%
|30 dienų
|$ +0.0000031813
|+29.79%
|60 dienų
|$ +0.0000042350
|+39.65%
|90 dienų
|$ 0
|--
Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space.
Supratimas apie Rizzo the Rat (RIZZO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIZZOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
