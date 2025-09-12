Daugiau apie RIVUS

RivusDAO kaina (RIVUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 RIVUS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.20%1D
mexc
USD
RivusDAO (RIVUS) kainos grafikas realiu laiku
RivusDAO (RIVUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.104882
$ 0.104882$ 0.104882

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+3.28%

+4.30%

+4.30%

RivusDAO (RIVUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RIVUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIVUS kaina yra $ 0.104882, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIVUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +3.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RivusDAO (RIVUS) rinkos informacija

$ 14.54K
$ 14.54K$ 14.54K

--
----

$ 48.72K
$ 48.72K$ 48.72K

294.67M
294.67M 294.67M

987,500,000.0
987,500,000.0 987,500,000.0

Dabartinė RivusDAO rinkos kapitalizacija yra $ 14.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RIVUS apyvartoje yra 294.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 987500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.72K

RivusDAO (RIVUS) kainos istorija USD

Šiandienos RivusDAO kainos pokytis į USD: $ 0.
RivusDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RivusDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RivusDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.28%
30 dienų$ 0-16.35%
60 dienų$ 0+25.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra RivusDAO (RIVUS)

RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.

RivusDAO (RIVUS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

RivusDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RivusDAO (RIVUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RivusDAO (RIVUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RivusDAO prognozes.

Peržiūrėkite RivusDAO kainos prognozę dabar!

RIVUS į vietos valiutas

RivusDAO (RIVUS) Tokenomika

Supratimas apie RivusDAO (RIVUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIVUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RivusDAO (RIVUS)

Kiek RivusDAO(RIVUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RIVUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RIVUS į USD kaina?
Dabartinė RIVUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RivusDAO rinkos kapitalizacija?
RIVUS rinkos kapitalizacija yra $ 14.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RIVUS apyvartoje?
RIVUS apyvartoje yra 294.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RIVUS kaina?
RIVUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.104882USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RIVUS kaina?
RIVUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RIVUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RIVUS yra --USD.
Ar RIVUS kaina šiais metais kils?
RIVUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RIVUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.