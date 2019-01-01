RIKO (RIKO) Tokenomika
RIKO (RIKO) Informacija
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core.
Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
RIKO (RIKO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius RIKO (RIKO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
RIKO (RIKO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RIKO (RIKO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RIKO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RIKO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RIKO tokenomiką, galite peržiūrėti RIKO tokeno kainą realiuoju laiku!
