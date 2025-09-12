Daugiau apie RIKO

RIKO kaina (RIKO)

Neįtraukta į sąrašą

1 RIKO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
RIKO (RIKO) kainos grafikas realiu laiku
RIKO (RIKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02821103
$ 0.02821103$ 0.02821103

$ 0.00003978
$ 0.00003978$ 0.00003978

--

--

-58.38%

-58.38%

RIKO (RIKO) realiojo laiko kaina yra $0.00004146. Per pastarąsias 24 valandas RIKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIKO kaina yra $ 0.02821103, o žemiausia – $ 0.00003978.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIKO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -58.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RIKO (RIKO) rinkos informacija

$ 23.81K
$ 23.81K$ 23.81K

--
----

$ 41.46K
$ 41.46K$ 41.46K

574.21M
574.21M 574.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė RIKO rinkos kapitalizacija yra $ 23.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RIKO apyvartoje yra 574.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.46K

RIKO (RIKO) kainos istorija USD

Šiandienos RIKO kainos pokytis į USD: $ 0.
RIKO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000280399.
RIKO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000397879.
RIKO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015392678744643827.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000280399-67.63%
60 dienų$ -0.0000397879-95.96%
90 dienų$ -0.0015392678744643827-97.37%

Kas yra RIKO (RIKO)

RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

RIKO (RIKO) išteklius

Oficiali svetainė

RIKO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RIKO (RIKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RIKO (RIKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RIKO prognozes.

Peržiūrėkite RIKO kainos prognozę dabar!

RIKO į vietos valiutas

RIKO (RIKO) Tokenomika

Supratimas apie RIKO (RIKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RIKO (RIKO)

Kiek RIKO(RIKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RIKO kaina USD valiuta yra 0.00004146USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RIKO į USD kaina?
Dabartinė RIKO kaina USD valiuta yra $ 0.00004146. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RIKO rinkos kapitalizacija?
RIKO rinkos kapitalizacija yra $ 23.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RIKO apyvartoje?
RIKO apyvartoje yra 574.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RIKO kaina?
RIKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02821103USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RIKO kaina?
RIKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003978USD.
Kokia yra RIKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RIKO yra --USD.
Ar RIKO kaina šiais metais kils?
RIKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RIKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.